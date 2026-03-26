La Secretaría de Marina informó que el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México proviene de tres posibles fuentes, entre ellas un buque aún no identificado y emanaciones naturales de chapopoteras en Coatzacoalcos y en la zona de Cantarell.

El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles señaló que se investigan 13 embarcaciones como posibles responsables del vertimiento ilegal.

En coordinación con Petróleos Mexicanos, se instalaron barreras para contener el contaminante, logrando recolectar más de 430 toneladas y atender 223 kilómetros de playas.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales indicó que se presentarán denuncias, mientras autoridades reportan que no hay daño ambiental severo hasta el momento.