El Congreso del Estado de Jalisco aprobó el decreto que permite al municipio de Bolaños cambiar su régimen de gobierno para elegir a sus autoridades mediante un sistema de usos y costumbres, en lugar del esquema de partidos políticos.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Verónica Jiménez, explicó que esta medida aplicará por tratarse de un municipio con mayoría de población indígena, sin modificar su estructura administrativa.

“Por primera vez un municipio con mayoría indígena en su población elegirá a la autoridad municipal de acuerdo a sus usos y costumbres, esto no cambia el sistema de administración y en esto hemos sido muy claros, es importante que la población del municipio entienda que los alcances de este decreto, que se desprende de una sentencia, en ningún caso muta su organización administrativa y vida institucional, esta seguirá siendo como hasta ahora se lleva a cabo”.

De acuerdo con el decreto, la elección bajo este nuevo esquema se realizaría el 5 de septiembre de 2027, y las autoridades electas entrarían en funciones el 1 de octubre del mismo año.

No obstante, el proceso aún enfrenta dos impugnaciones presentadas ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las cuales deberán resolverse para definir la implementación del cambio. (Por Marck Hernández)