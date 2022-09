En el Jardín de Niños Jalisco de la colonia Polanquito, ubicado en las calles Reyes Heróles y 8 de Julio, en Guadalajara, se toman las clases al aire libre desde enero pasado, debido a que el inmueble presenta daño estructural y las maestras prefirieron salirse.

La directora del plantel, Flor Liliana Uriarte, señala que iniciaron los trámites para la demolición y cambio del kinder desde octubre del año pasado y no hay avances.

“Estamos al aire libre, sin baños, en jornadas cortas porque los niños se tienen que retirar porque no se pueden quedar al baño, y así estamos desde hace un año, porque el edificio tiene daño estructural y se han hecho todas las gestiones ante las autoridades correspondientes y pues el trámite sigue lento, no avanza y pues no tenemos respuestas contundentes desde octubre de 2021”.

La directora y maestros acudieron a suplicar ayuda al evento Recrea Educar para la Vida de la Secretaría de Educación. (Por Claudia Manuela Pérez)