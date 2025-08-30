La propagación de la variante LP8.1 del Covid-19, catalogada como altamente contagiosa, mantiene en alerta al sector salud en México.

De acuerdo con datos oficiales, hasta el 16 de agosto se acumulan alrededor de seis mil contagios y 200 muertes en 2025.

Especialistas advierten que el virus continúa como impredecible y subrayan la necesidad de reforzar la vacunación para evitar desenlaces fatales.

Cofepris ya aprobó la nueva vacuna de Pfizer contra esta variante y especialistas insisten en que la inmunización es la herramienta más efectiva mientras el Covid no adquiera un comportamiento estacional.