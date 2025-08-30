La Ciudad de México vive un auge sin precedente en la llegada de extranjeros: en el primer semestre de 2025 se registraron 190 mil 107 residentes, un incremento de 65.5 por ciento respecto a 2024, revelan datos del Instituto Nacional de Migración.

Las principales comunidades provienen de Venezuela, Colombia y China, seguidas por Estados Unidos, España, Argentina y Cuba.

El fenómeno, impulsado por nómadas digitales, ha favorecido la apertura de negocios en zonas céntricas, pero también elevó las rentas y genera protestas vecinales.