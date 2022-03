Pese a los llamados de los transportistas para establecer mesas de diálogo con las autoridades y discutir la ampliación del horario de restricción del transporte de carga, de momento no han sido atendidos, denunció Diego Bolio, representante de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram).

Su preocupación principal es que ya se entregó una iniciativa que temen sea aprobada por los legisladores sin tomar el cuenta al gremio. Advierten se de una situación semejante a cuando se aprobó cobrarles un permiso de circulación para entrar a la ciudad y luego se tuvo que eliminar de la ley. Aún están de acuerdo en dejar de circular tres horas pero no más.

“Esperando que en algún momento se dieran las conclusiones que se hayan tenido de los beneficios y si es que se han teñido beneficios realmente, que estemos nosotros otorgando estas tres horas que no circulamos”.

Denunciaron que en los tiempos muertos fuera de la ciudad se siguen robando las unidades y carecen de paraderos seguros. (Por Héctor Escamilla Ramírez)