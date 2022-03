Ante la inauguración de la terminal aérea de Santa Lucía, ya no se otorgarán permisos para más vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así lo informa el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Ya se tomó una decisión para que no se sigan otorgando más vuelos o permisos para vuelos, movimientos, vamos a decir, extras, o se siga incrementando la operación del actual aeropuerto Benito Juárez. Entonces todo lo que implique incremento ya tiene que atenderse en el aeropuerto Felipe Ángeles. Eso es lo que ya se tomó como decisión”.

Y como seguirá aumentando el tráfico aéreo en la Ciudad de México, para ya no saturar más al Benito Juárez, se irá incrementando la actividad en Santa Lucía. (Por Arturo García Caudillo)