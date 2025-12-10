Mujeres, hombres, niños, integrantes del Ayuntamiento y personal de la Semarnat y Conagua, todos unieron esfuerzos para sacar la basura y limpiar dos presas en el municipio de El Salto.

Guadalupe Aceves, directora municipal de Aseo Público, detalló que retiraron dos toneladas de basura y 500 llantas de las presas Las Pintas y El Ahogado.

“Nos presentamos aquí en la presa de Las Pintas para hacer limpieza. Nos encontramos gran cantidad de basura, muebles, refrigeradores, te pedimos a ti ciudadano que nos apoyes, que no tires basura, que nos ayude a mantener limpias nuestras áreas, nuestros ríos, es un beneficio para todos mantener limpio, ya que por parte de la Dirección Aseo Público, todos los días nos presentamos en puntos como este para sanear, desafortunadamente o limpiamos y el día de mañana está igual, por favor concientízate, no tires basura”.

En total fueron 250 personas las que participaron en la limpieza de las presas en El Salto. (Por Gustavo Cárdenas)