El exmandatario de Bolivia Luis Arce fue detenido en la ciudad de La Paz tras abrirse una investigación por presuntos actos de corrupción cometidos cuando fungió como ministro de Economía durante el gobierno de Evo Morales.

Según la Fiscalía, Arce, de sesenta y dos años, deberá responder por posibles ilícitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, luego de que se denunciara la autorización de transferencias del tesoro público a cuentas personales de dirigentes campesinos.

Una de las beneficiadas, la exdiputada Lidia Patty, detenida la semana pasada, declaró que recibió cerca de cien mil dólares para un proyecto agrícola con aval del entonces ministro.