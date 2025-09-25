El pleno del Congreso de Jalisco aprobó que el Ejecutivo estatal done tres terrenos al Infonavit y al Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) para el desarrollo de proyectos de vivienda dentro del plan nacional impulsado por el Gobierno Federal.

El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, José Luis Tostado, precisó que la donación se realiza bajo condiciones establecidas en el convenio con la federación.

“Para donarlos condicionado a los términos del programa federal, al gobierno federal, en los términos y condiciones que se establecen en el convenio. El problema de la vivienda es un problema real, no podemos evadirlo, no debemos evadirlo estamos cumpliendo, creemos que es una buena política del Gobierno Federal y estamos haciendo lo que nos toca. Somos mayoría los estados que hemos cumplido con esta propuesta”.

Los predios estatales se ubican en los municipios de El Salto, Autlán y Tepatitlán, donde se prevé que las instituciones federales desarrollen vivienda social. (Por Marck Hernández)