El Congreso de Jalisco ratificó la reforma constitucional que extingue al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (ITEI), con lo cual sus facultades serán asumidas por la Contraloría estatal y los órganos internos de control de los sujetos obligados, tras el aval de los municipios de la entidad.

El diputado de Morena, Alejandro Barragán, precisó que el ITEI seguirá atendiendo solicitudes de información hasta que se apruebe una nueva ley y las reformas secundarias correspondientes.

“El ITEI se extinguirá hasta que se cumplan estos 90 días o hasta que se apruebe el paquete de leyes secundarias. La Contraloría y este comité se encargarán de administrar no solo lo que está pendiente en el pasado, sino lo que pueda surgir en estos días. De ninguna manera se prevé que vaya a haber ni un limbo ni mucho menos un lapso en que se violenten los derechos que tenemos los jaliscienses de acceso a la información pública”.

Con esta reforma, el Ejecutivo estatal deberá publicar la declaratoria de extinción del ITEI, a partir de la cual correrá un plazo de 90 días para la transición institucional. (Por Marck Hernández)