Por unanimidad, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley General en materia de Extorsión, mediante la cual se busca fortalecer el combate a este delito que ha venido creciendo en los últimos años, como explica la panista Noemí Luna.

“No se auto engañen oficialistas, sólo en el primer semestre de este año se registraron cinco mil ochocientos ochenta víctimas de extorsión en México. La cifra con registros más altos, registros oficiales. Es decir, un aumento del 83 por ciento en diez años. Y recuérdenlo, el PAN dejó de gobernar hace trece años, háganse responsables del presente, dejen de dar pretextos”.

El documento homologa el tipo penal a nivel nacional y modifica varios ordenamientos jurídicos, entre ellos los códigos penal y de procedimientos penales, además de la Ley de Extinción de Dominio. (Por Arturo García Caudillo)