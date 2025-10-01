Tras una breve persecución, elementos de la Policía Estatal de Caminos detuvieron a un hombre presuntamente vinculado con la generación de violencia, quien transportaba armas de fuego y droga a bordo de un vehículo con reporte de robo.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera estatal Ojuelos–Lagos de Moreno, cuando los oficiales marcaron el alto al conductor por exceso de velocidad. El individuo ignoró la orden e intentó huir, lo que derivó en una persecución que concluyó minutos después al ser alcanzado por las autoridades. Dos acompañantes lograron escapar.

El detenido fue identificado como Emanuel “N”, de 32 años, a quien se le aseguró un arma tipo escuadra. Dentro del vehículo se localizaron otra pistola del mismo tipo, un revólver y una mochila con 18 bolsas que contenían aproximadamente 426 gramos de marihuana.

La revisión del automóvil confirmó que tenía reporte de robo en Zacatecas desde 2024. El sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, mientras continúan las investigaciones para ubicar a sus cómplices. (Por Edgar Flores Maciel)