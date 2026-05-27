La Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos del Congreso de Jalisco aprobó un dictamen impulsado por la bancada de Hagamos para evitar que decretos aprobados por el Poder Legislativo permanezcan sin publicarse por parte del Ejecutivo estatal.

El diputado Enrique Velázquez explicó que la propuesta establece que, si el Ejecutivo no emite observaciones a un decreto en un plazo de 20 días, el Congreso pueda proceder con el trámite correspondiente para su publicación.

“Lo que hacen es, que ni la observan ni la publican y nada más la guardan entonces, no puede entrar en vigor hasta su publicación, a eso coloquialmente se le llama veto de bolsillo. Hay varias leyes, un número considerable que hemos aprobado en esta legislatura y que no se han publicado porque tienen reservas en el gobierno, pero no las dicen y simplemente no las publican”.

El legislador señaló que uno de los casos más representativos es el decreto para crear la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura, aprobado por el Congreso desde mayo de 2025 y que aún no ha sido publicado en el Periódico Oficial del Estado. (Por Marck Hernández)