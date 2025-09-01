La diputada local Yussara Canales presentó un acuerdo legislativo para solicitar la intervención urgente ante el incremento de hechos violentos contra mujeres en Puerto Vallarta.

La propuesta plantea exhortar a las dependencias estatales y federales que brindan apoyo a mujeres que analicen la posible activación de medidas extraordinarias de prevención, protección y atención integral.

El planteamiento surge tras los recientes casos de feminicidio y violencia de género registrados en la región.

“En apenas 11 días, del mes de mayo, se registraron 3 feminicidios y distintos hechos de violencia, lo que no podemos normalizar. Lo que está ocurriendo en Puerto Vallarta es gravísimo y no podemos normalizarlo. Las mujeres tienen miedo, las colectivas están saliendo nuevamente a las calles y las autoridades no pueden seguir actuando como si nada estuviera pasando”.

El acuerdo legislativo también solicita a las autoridades informar qué acciones concretas se han implementado en Puerto Vallarta derivadas de la Alerta de Violencia contra las Mujeres, cuáles son las medidas de protección vigentes y de qué manera se coordina la estrategia institucional para atender la violencia feminicida. (Por Marck Hernández)