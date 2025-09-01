La diputada local Yussara Canales presentó un acuerdo legislativo para solicitar la intervención urgente ante el incremento de hechos violentos contra mujeres en Puerto Vallarta.
La propuesta plantea exhortar a las dependencias estatales y federales que brindan apoyo a mujeres que analicen la posible activación de medidas extraordinarias de prevención, protección y atención integral.
El planteamiento surge tras los recientes casos de feminicidio y violencia de género registrados en la región.
“En apenas 11 días, del mes de mayo, se registraron 3 feminicidios y distintos hechos de violencia, lo que no podemos normalizar. Lo que está ocurriendo en Puerto Vallarta es gravísimo y no podemos normalizarlo. Las mujeres tienen miedo, las colectivas están saliendo nuevamente a las calles y las autoridades no pueden seguir actuando como si nada estuviera pasando”.
El acuerdo legislativo también solicita a las autoridades informar qué acciones concretas se han implementado en Puerto Vallarta derivadas de la Alerta de Violencia contra las Mujeres, cuáles son las medidas de protección vigentes y de qué manera se coordina la estrategia institucional para atender la violencia feminicida. (Por Marck Hernández)
Diputada pide acciones urgentes ante violencia contra mujeres en Puerto Vallarta
La diputada local Yussara Canales presentó un acuerdo legislativo para solicitar la intervención urgente ante el incremento de hechos violentos contra mujeres en Puerto Vallarta.