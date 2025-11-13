El Congreso de Jalisco aprobó las tablas catastrales de 121 municipios, con las que se determinará el valor del impuesto predial para 2026, destacando que 18 municipios aplicarán incrementos de 15 por ciento o más en sus valores.

La diputada Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda Legislativa, explicó que, aunque se busca actualizar los valores de los predios, el Congreso trabajará con los ayuntamientos para evitar aumentos superiores al 10 por ciento en las leyes de ingresos.

“En general, los municipios enviaron actualizaciones catastrales en gran medida en menor del 10 por ciento, algunos municipios, alrededor de 16, tuvieron incrementos superiores al 15 por ciento, pero el acuerdo de la comisión fue trabajar de la mano de los municipios para que nos puedan hacer una propuesta de progresividad… que no aumenten el porcentaje que requieren de actualización en un solo ejercicio, sino que pueda tener este tope del 10 por ciento”.

Entre los municipios con mayores ajustes se encuentran Mazamitla, Chapala y otras localidades turísticas y metropolitanas. (Por Marck Hernández)