El obispo de Zamora, Michoacán, Javier Navarro Rodríguez, denunció que la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz (viuda del presidente municipal asesinado Carlos Manzo), así como regidores y la síndica, han recibido amenazas en días recientes.

El prelado relató que, durante su visita al séptimo día del novenario de Manzo, integrantes del cabildo le expresaron su temor e indefensión ante los mensajes intimidatorios.

Señaló que Quiroz no asistió a esa misa, pero sí acudió a la última del novenario, y actualmente permanece bajo fuerte resguardo.

Navarro manifestó preocupación por su seguridad y la complejidad del papel que ahora asume como alcaldesa.

También cuestionó si la estrategia de inteligencia del llamado “Plan Michoacán” será suficiente para prevenir nuevos ataques, al advertir que la región permanece en una situación delicada.