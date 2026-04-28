La Cámara de Diputados declaró constitucional la reforma al artículo 73 que faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de feminicidio, tras el respaldo de 27 congresos estatales.

La medida busca unificar criterios sobre la tipificación y sanción de este delito en todo el país.

La declaratoria fue emitida por Kenia López Rabadán y el proyecto será turnado al Senado para continuar su proceso.

La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, surge en un contexto de alta violencia, con un promedio de diez mujeres asesinadas al día.

Entre 2018 y 2025 se registraron más de 26 mil homicidios de mujeres, de los cuales solo una parte fue investigada como feminicidio.

El Congreso tendrá 180 días para emitir la nueva legislación.