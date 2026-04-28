El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que se desplegaron cerca de cuatro mil elementos en Jalisco como medida preventiva tras la detención de Audias Flores Silva, “El Jardinero”, y su operador financiero.

El operativo, coordinado entre autoridades federales, estatales y municipales, se concentró en carreteras, zonas limítrofes con Nayarit, Puerto Vallarta y puntos estratégicos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, con el objetivo de evitar reacciones del crimen organizado.

Harfuch destacó la colaboración con el gobernador Pablo Lemus Navarro y autoridades de Nayarit, lo que permitió contener incidentes y mantener la estabilidad.

Añadió que estas detenciones representan un golpe a la estructura operativa y financiera del grupo delictivo en la región.