Bomberos de Zapopan reportan un avance del 50 por ciento en el combate a un incendio registrado en un tiradero de basura ubicado a espaldas del Technology Park, cerca de la Carretera a Nogales.

Desde la tarde del jueves, personal municipal trabaja en coordinación con brigadas especializadas, utilizando más de 11 pipas con capacidad de 10 mil litros cada una para sofocar las llamas.

Aunque no se ha precisado la extensión del siniestro, las labores continúan a marchas forzadas.

Debido a la contaminación generada, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco activó una emergencia atmosférica en colonias como Solares, Valle Real, San Juan de Ocotán y Nextipac.

Autoridades recomiendan a la población evitar actividades al aire libre en la zona mientras persistan las condiciones de mala calidad del aire. (Por Edgar Flores Maciel)