Un hombre de 20 años fue detenido por policías de Guadalajara tras ser sorprendido dentro de un domicilio en la colonia Monumental.

El hecho ocurrió sobre Calle Mitla, casi al cruce con Calzada Independencia, donde el propietario pidió ayuda a una patrulla al detectar la presencia del intruso.

El afectado señaló que el sujeto lo amenazó con un cuchillo luego de ser descubierto.

Con autorización del dueño, los oficiales ingresaron al inmueble y localizaron al sospechoso, identificado como Emanuel “N”, a quien le aseguraron una freidora y un arma punzocortante.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público por los delitos de robo y amenazas.

No se reportaron personas lesionadas. (Por Edgar Flores Maciel)