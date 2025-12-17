La renovación de la red carretera de Jalisco registra un avance del 80 por ciento en lo que va del año, informa la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado.

Su titular, David Zamora, explicó que se intervienen alrededor de tres mil kilómetros mediante conservación periódica, mientras que el resto de la red recibe mantenimiento rutinario como bacheo.

Señaló que los trabajos abarcan prácticamente toda la infraestructura estatal, con avances significativos en vialidades como el Circuito Metropolitano Sur y diversas carreteras regionales.

En cuanto a las vías federales, el funcionario pidió a la Federación atender los tramos bajo su responsabilidad.