A partir del próximo 12 de enero, hasta 1.5 millones de jaliscienses podrán acceder a la Tarjeta Única Jalisco, un instrumento que concentrará en un solo plástico los servicios públicos, apoyos sociales y operaciones financieras del Gobierno estatal.

Con respaldo de la compañía Visa y la plataforma Broxel, la tarjeta funcionará como débito y busca impulsar la inclusión financiera.

En ella se depositarán apoyos como transporte, programas sociales y subsidios, además de permitir pagos, transferencias, retiros, compras y acceso a créditos y seguros médicos.

El plástico será gratuito y se prevé que, a lo largo del próximo año, hasta tres millones de personas cuenten con esta herramienta en la entidad.