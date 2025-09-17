La revisión del Paquete Económico 2026 va conforme a lo programado asegura el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Carol Antonio Altamirano.

“Es propuesta el 2 de octubre tener una reunión con los funcionarios superior de Hacienda para el análisis del IEPS, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Ingresos. Estamos planteando que más el 13 podamos estar en condiciones de dictaminar en la Comisión y el día 14 la propuesta es la probable discusión en el Pleno de los dictámenes en materia de Ingresos”.

Por lo pronto, la Comisión de Hacienda se declaró en sesión permanente para revisar estos temas con amplitud. Por cierto, en cuanto a la Ley Aduanera, el 25 de este mes se llevará a cabo la reunión con funcionarios de Hacienda, de forma que ésta pueda ser revisada el 29 y un día después votarse en el Pleno. (Por Arturo García Caudillo)