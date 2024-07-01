La temporada de lluvias 2025 en Jalisco ya superó el saldo mortal del año pasado, pese a que aún no concluye y se prevén precipitaciones fuertes durante lo que resta de septiembre.

De acuerdo con fuentes oficiales, en 2024 se contabilizaron 16 fallecimientos relacionados con el temporal, mientras que hasta el 17 de septiembre pasado la cifra asciende a 18 víctimas. Más de la mitad corresponden a menores de edad, desde los tres meses hasta los 17 años.

Los dos casos más recientes que hicieron rebasar la cifra fueron el de un joven arrastrado por una corriente en Puerto Vallarta y el de Kevin, motociclista que desapareció tras una tormenta en Tonalá y cuyo cuerpo fue localizado en las inmediaciones del parque Luis Quintanar, en Guadalajara. (Por Edgar Flores Maciel)