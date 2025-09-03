Un total de cinco municipios del Área Metropolitana de Guadalajara ya avalaron su integración a la Agencia Metropolitana de Gestión de Residuos, informó la titular del Imeplan, Patricia Martínez.

“Tiene que pasar por todos los cabildos, que se apruebe este convenio de integración. Ya pasó por cinco, nos faltan tres municipios que están por pasar a proceso de votación, que es el caso de Guadalajara, Tonalá e Ixtlahuacán (de los Membrillos). Por nuestra parte, estamos trabajando en el proceso técnico que lleva la integración de esta agencia que tiene que ver con meros procesos administrativos”.

La funcionaria recordó que Tlaquepaque aún puede sumarse, mientras que la operación de la nueva instancia dependerá de los recursos que aporten tanto los municipios como el Gobierno de Jalisco. (Por Marck Hernández)