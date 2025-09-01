El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró en Pekín que está dispuesto a reunirse con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, siempre que este acepte viajar a Moscú.

Señaló que la propuesta incluso fue planteada por Donald Trump, a lo que respondió que “es posible”.

No obstante, cuestionó la legitimidad de Zelenski por continuar en el cargo tras concluir su mandato, mientras Ucrania enfrenta la imposibilidad de celebrar elecciones debido a la ocupación rusa de parte de su territorio. Putin afirmó que nunca ha descartado un encuentro, aunque dudó de su utilidad.

También indicó que Rusia está abierta a reforzar su equipo negociador, actualmente encabezado por Vladímir Medinski.