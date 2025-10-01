La Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso de Jalisco aprobó el dictamen de adhesión de la reforma judicial local, el cual se integrará al texto votado en primera lectura la semana pasada, informó la presidenta de la comisión, la diputada Adriana Medina de Movimiento Ciudadano.

“Se puso en consideración de la Comisión de Seguridad la adhesión del dictamen que nos mandó Puntos Constitucionales. Lo puse a consideración y aprobó esta adhesión para irse al pleno y el pleno ahora sí que discutir este dictamen. Ese es el que se discutirá en segunda lectura en el pleno”.

El dictamen avalado contiene modificaciones al proyecto original y será el que se presente ante el pleno del Congreso para su debate y eventual votación.

Hasta el momento no se ha definido la fecha en que se discutirá la reforma judicial en sesión plenaria. (Por Marck Hernández)