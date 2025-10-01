A partir de este jueves 16 de octubre comienza oficialmente la implementación de la CURP biométrica, el nuevo documento de identidad nacional que incorpora huellas dactilares, escaneo de iris y fotografía digital del titular.

Según el Registro Nacional de Población, todas las dependencias públicas y privadas deberán aceptarla como identificación oficial, aunque su trámite será voluntario.

El Gobierno federal argumenta que esta versión permitirá fortalecer la seguridad y facilitar la localización de personas desaparecidas mediante la Plataforma Única de Identidad.

El trámite puede realizarse en los módulos del RENAPO, oficinas del Registro Civil o en línea a través de Llave MX.

Los ciudadanos que participaron en la fase piloto comenzarán a recibir el nuevo formato por correo electrónico a partir de hoy.