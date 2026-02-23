Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y del Trabajo de la Cámara de Diputados aprobaron por unanimidad, el dictamen para reformar el artículo 123 constitucional y reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales de manera gradual entre 2027 y 2030.

El proyecto establece una transición progresiva: 46 horas en 2027; 44 en 2028; 42 en 2029, y 40 en 2030.

También prevé pago doble por hasta 12 horas extra y triple por cuatro adicionales, con un máximo de 16 por semana.

La propuesta fue turnada al pleno para su discusión.

Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano rechazaron que se mantenga un solo día de descanso por cada seis trabajados.