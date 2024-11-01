En redes sociales decenas de personas han reportado que pernoctaron en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara tras los hechos violentos en Jalisco de este domingo 22 de febrero.

Los usuarios señalan que las aerolíneas no informaban sobre la situación de los vuelos, simplemente pasaron las horas sin notificación alguna.

Mediante comunicados emitidos en redes sociales, las empresas aéreas han reportado este lunes que sus operaciones han vuelto a la normalidad, sin embargo el Grupo Aeroportuario del Pacifico notificó que fueron 71 vuelos cancelados y 17 demoras en el Aeropuerto de Guadalajara, mientras que 47 cancelaciones y un retraso en la terminal aérea de Puerto Vallarta.

El mismo operador de los aeropuertos pide a los usuarios afectados tener comunicación directa con las aerolíneas para la reprogramación de viajes o devolución de montos ante cancelaciones. (Por Gustavo Cárdenas)