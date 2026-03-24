Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado de la República, aprobaron el Plan B de reforma político electoral. La senadora priista Claudia Anaya, aseguró que con este dictamen, y al quitarle recursos a los municipios, el partido en el poder seguirá mancillando la Carta Magna.

“Parece que Morena se le olvidó el siglo XIX, parece que se saltan la historia. Spoiler para Morena: ‘ganaron los federalistas, ganaron los liberales’. Y eso significa que establecimos y ratificamos en nuestras tres constituciones principios básicos republicanos y federalistas, que están hoy día en nuestra Constitución y que debemos de respetar. Por esa razón no compartimos esa intención de venir a seguir mancillando la Constitución, trastocando estos principios federalistas y republicanos”.

El dictamen será discutido este miércoles por el Pleno. (Por Arturo García Caudillo)