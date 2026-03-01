Golpes directos al rostro con el puño cerrado, empujones que provocaron serias heridas a un niño de 14 años, entre ellas una fractura de codo y una lesión grave de muñeca. Esto ocurrió el pasado 5 de marzo al interior de la secundaria técnica número 107, ubicada en la colonia Santa Elena Alcalde, en Guadalajara. Alejandra, la madre de la víctima, detalló a Notisistema lo ocurrido.

“Lo llevo al hospital Belisario, donde me lo atienden, lo valoran, me dicen que es una fractura de codo, fractura de codo, esguince en la muñeca, un golpe muy fuerte en la nuca, un golpe en su ceja izquierda, atrás de la oreja. La sangre molida y en su estómago, del lado de las costillas, un moretón, también en la rodilla izquierda.”

La madre del niño agredido denuncia que tanto profesores como el director de la Secundaria Técnica 107 fueron omisos, pues no notificaron de esta agresión a la Secretaría de Educación Jalisco. (Por Gustavo Cárdenas)