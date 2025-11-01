El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada, en lo general, con 377 votos a favor y 102 en contra, la reforma constitucional en materia político-electoral, conocida como Plan B. Ante la negativa de PAN y PRI de apoyar el proyecto, el legislador morenista Leonel Godoy, aseguró que aunque se les diera gusto, seguirían votando en contra.

“No tienen nunca disposición a aprobar cosas que les sirven al pueblo de México, no lo tienen, no lo han tenido, y a nosotros nos acusaban, en otros tiempos, que éramos los diputados, el grupo parlamentario del ‘No’. ¿Quiénes son ahora los diputados de la oposición del ‘No’? Son lo que ellos criticaron, ahora a todo dicen que no. No va a haber ningún plan que les guste, ni el Plan A, ni el B ni el C, ni el Z, ningún plan les va a gustar, porque no les embona nada, como dijo Enrique Peña Nieto”. (Por Arturo García Caudillo)