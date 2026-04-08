A más de tres meses del accidente que dejó 14 muertos en Oaxaca, el servicio de pasajeros del Tren Interoceánico permanece suspendido sin fecha definida para su reactivación, informaron trabajadores del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.

Las autoridades han iniciado trabajos de reparación en la vía, como el cambio de durmientes en la zona del siniestro, mientras continúan circulando trenes de carga en tramos alternos.

En paralelo, la Fiscalía General de la República confirmó que 145 víctimas ya fueron indemnizadas, lo que derivó en la extinción de la acción penal.

Empleados y obreros señalaron incertidumbre sobre el reinicio de operaciones y exigieron mejores condiciones laborales en futuros contratos.