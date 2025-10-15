La mayoría de Morena y sus aliados aprobaron en lo general, las modificaciones que le hicieron los diputados a la reforma en materia de Amparo. La oposición insistió en que la retroactividad se mantendrá de una forma disfrazada, como explica la emecista Alejandra Barrales.

“Aquí el transitorio ya fue, el transitorio ya regresó y hoy lo que vamos a ver una vez más, como ya nos han acostumbrado, es una maroma más de la mayoría legislativa. La verdad es que no hay cómo explicarlo, ya hemos citado incluso desde el que ‘como voto una cosa voto la otra’ de la Chimoltrufia, hasta todas estas maromas, que a muchos de ustedes, además hay que reconocerlo, les incomodan y aunque les incomoden guardan silencio”.

Ya se discuten los artículos reservados. (Por Arturo García Caudillo)