A casi un año del hallazgo de la fosa de Las Agujas, en Zapopan, el proceso de genética forense para la identificación de los cuerpos presenta un avance aproximado del 50 por ciento, informó la vicefiscal en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo.

“Estamos esperando avanzar un poco más en la identificación humana porque recordemos que vamos más o menos al 50 por ciento, entonces esperemos que avancen ya en los resultados de genética forense para saber quiénes son los seres humanos, restituirlos a sus familias, verificar si tenemos carpetas de investigación y poder cerrar esta línea del tiempo de la que hablas, porque efectivamente eso es lo que se hace en cada fosa, establecer en relación a las víctimas identificadas cuál es la de período más anterior que haya sido desaparecida”.

De acuerdo con el último corte, en el predio de Las Agujas se han extraído 270 bolsas con restos humanos, correspondientes aproximadamente a 62 víctimas. (Por Edgar Flores Maciel)