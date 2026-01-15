El portafolio de inversiones extranjeras en México es de casi 300 mil millones de dólares, informa el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

“Lo que tenemos en el portafolio de inversiones son 293 mil millones de dólares. Estos mil 300 millones de dólares están en ese portafolio, así como la inversión que anunció ayer General Motors por mil millones de dólares. Entonces, esta semana nada más, tenemos dos mil 300 millones de dólares, a nivel nacional, en el portafolio, 293 mil millones de dólares”.

Al mismo tiempo, señala, se está avanzando y prácticamente ya inició la revisión del TMEC.

“Hemos ido avanzando. Como ustedes saben, estamos en ambos países por entregar el reporte de la consulta que realizamos, seguimos avanzando en ello. Esto ocurrirá antes de que termine el mes de enero, fue lo que acordamos ambas partes y Canadá también. Estamos en tiempo y forma”.

Los puntos planeados el año pasado están prácticamente concluidos, aunque la fecha límite para la revisión concluye en julio. (Por Arturo García Caudillo)