En busca de que la iniciativa presidencial de Reforma Electoral sea apoyada por los tres partidos que conforman la coalición, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha logrado avances importantes con las dirigencias del Partido del Trabajo y del Verde Ecologista, asegura el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal.

“Está avanzando el trabajo en la negociación política que se lleva a cabo en la Secretaría de Gobernación con la secretaria Rosa Icela. Ha habido reuniones de manera reiterada con el PT y el Partido Verde. Incluso hoy en la mañana, no es ningún despropósito decirles que hablé con la secretaria de Gobernación y me dijo que van bien los trabajos de acercamiento, de deliberación con el PT y el Verde. La vi muy optimista”.

Por tal motivo, añade, la ruta crítica para el proceso de discusión en el Congreso se mantiene, es decir, esperan su presentación en la segunda quincena de febrero. (Por Arturo García Caudillo)