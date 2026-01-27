La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo afirmó que existen avances claros en las líneas de investigación sobre los hechos y motivaciones de la masacre en los campos deportivos de Loma de Flores, “en donde había personas inocentes”, y enfatizó la determinación de que haya justicia para todas las víctimas.

Precisó que la fiscalía tendrá que informar puntualmente los avances sobre la balacera perpetrada por hombres armados en las canchas de futbol de Loma de Flores el pasado domingo 25 enero de 2026, en donde 11 personas fallecieron, y que de acuerdo al reporte oficial de Salamanca, doce resultaron heridas.