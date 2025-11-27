Por mayoría, la primera Comisión de la Comisión Permanente, dio el visto bueno al nombramiento del ex fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, para convertirse en embajador de México ante la Gran Bretaña. Al comparecer ante este órgano legislativo, Gertz consideró que su prioridad, una vez que asuma el cargo, serán los estudiantes de nivel superior.

“Es un caso verdaderamente extraordinario el hecho de que en Gran Bretaña hay el mayor número de mexicanos estudiando a nivel de educación superior que en toda Europa. El número de becarios mexicanos que vienen de la Universidad Nacional Autónoma de México y que están en la Gran Bretaña es también el mayor número. Ese grupo, que significa más del 65 por ciento de los residentes mexicanos en Inglaterra nosotros debemos de darles una preferencia y un lugar fundamental”.

El dictamen pasa al Pleno de la Permanente, la cual lo votará el próximo lunes. (Por: Arturo García Caudillo)