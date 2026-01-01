Los dos sujetos que el pasado martes atacaron a balazos a elementos de la Fiscalía del Estado en la colonia San Gaspar de Tonalá, habrían participado en al menos cinco homicidios más en esta misma zona, confirma el fiscal del estado, Salvador González de los Santos.

“Parece ser que estos sujetos participaron en cerca de cinco homicidios en la zona, esperamos que con la captura de estos sujetos pues bajen los homicidios en esta zona, pero sí, estamos tratando de corroborar que la participación de estos sujetos en estos eventos que ocurrieron ahí en Tonalá, desde luego en estos momentos estamos realizando las investigaciones”.

En menos de una semana, en la colonia San Gaspar de Tonalá se registraron al menos tres homicidios así como una agresión a tiros e incendios intencionales contra una terraza, todo en un perímetro no mayor a las cinco cuadras. (Por Edgar Flores Maciel)