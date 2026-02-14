El secretario de Gestión Integral del Agua, Ernesto Marroquín, informó que la construcción del segundo acueducto Chapala–Guadalajara es una de las obras hidráulicas prioritarias para el estado.

El funcionario señaló que actualmente continúan los estudios técnicos pendientes y el proceso de socialización del proyecto, con el objetivo de demostrar que no habrá afectaciones al Lago de Chapala.

“Nos tenemos que sentar todavía como acordamos para cumplir la palabra, nos tenemos que sentar con la Universidad, con los académicos, con la población, con los presidentes municipales, con los colectivos que acordamos que, una vez que tuviéramos el proyecto ejecutivo, poder mostrarlo y demostrar que no va a haber afectaciones al lago de Chapala”, explicó.

Indicó que, una vez concluida esa etapa y presentado el proyecto ejecutivo, podría iniciarse la obra, que tendría un costo superior a los 6 mil 500 millones de pesos. (Por Marck Hernández)