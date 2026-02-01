Un tractocamión se incendió luego de ser impactado por una pipa en el kilómetro 58 autopista Guadalajara–Colima, cerca de Sayula, informa la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.
De acuerdo con los reportes, el tractocamión se encontraba detenido a un costado de la vía cuando fue golpeado por la pipa, lo que desató el incendio.
Pese a lo aparatoso del percance, sólo una persona resultó con lesiones leves.
Se incendia tractocamión tras choque en autopista GDL–Colima
