La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente de Jalisco reportó un avance del 30 por ciento en la remediación del vertedero de Los Laureles y de 10 por ciento en Matatlán, este último con algunas semanas de retraso, aunque dentro del plazo establecido.

La Proepa informó que la empresa CAABSA Eagle dispone de 24 meses para ejecutar el cierre y rehabilitación de ambos sitios.

En caso de incumplimiento, existe una garantía por 340 millones de pesos.

Actualmente se prioriza la cobertura de residuos y el control de lixiviados para evitar desbordamientos.