El Gobierno de Jalisco y la Secretaría de Turismo de México pusieron en marcha el plan de promoción turística 2026 para reforzar la presencia del estado en mercados nacionales e internacionales.
La estrategia fue acordada en una reunión encabezada por la secretaria federal Josefina Rodríguez y la titular estatal Michelle Fridman, donde se definieron acciones de mercadotecnia, participación en ferias y caravanas, así como presencia en vitrinas turísticas.
Ambas instancias acordaron coordinar recursos y consolidar una agenda conjunta para incrementar la afluencia de visitantes en 2026.
Jalisco y Federación activan plan de promoción turística 2026
