El Gobierno de Jalisco y la Secretaría de Turismo de México pusieron en marcha el plan de promoción turística 2026 para reforzar la presencia del estado en mercados nacionales e internacionales.

La estrategia fue acordada en una reunión encabezada por la secretaria federal Josefina Rodríguez y la titular estatal Michelle Fridman, donde se definieron acciones de mercadotecnia, participación en ferias y caravanas, así como presencia en vitrinas turísticas.

Ambas instancias acordaron coordinar recursos y consolidar una agenda conjunta para incrementar la afluencia de visitantes en 2026.