En medio del caos vehicular y los retrasos de hasta dos horas en los trasladados sobre carretera a Chapala por las obras de rehabilitación, el secretario estatal de Infraestructura y Obra Pública, David Zamora, explica que los trabajos presentan avances significativos, principalmente en carriles laterales.

“Los carriles laterales están prácticamente terminados, estamos terminando los puentes peatonales que van en las estaciones y que sustituyen a los que están actualmente, quedan esos lunares para pavimentar en laterales. Los carriles centrales sin temor a equivocarme un 65 por ciento de avance. Y seguimos con las fechas que especificamos que a finales de diciembre lo que es la pavimentación de laterales y centrales están totalmente terminados”.

David Zamora especificó que concentrarán los trabajos en los carriles, laterales y centrales, para luego terminar banquetas e iluminación. (Por Gustavo Cárdenas)