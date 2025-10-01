Un empleado del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga fue encontrado muerto al interior de su domicilio la tarde de este miércoles, en una finca ubicada en el cruce de Rinconada del Trigo y la avenida Mariano Escobedo, a pocos metros de la Zona Centro del municipio.

De acuerdo con el reporte policial, una vecina alertó a las autoridades tras observar al hombre tendido e inconsciente en medio de un charco de sangre.

Al arribar al sitio, policías municipales confirmaron el deceso del individuo, cuya edad no ha sido precisada hasta el momento.

Fuentes oficiales informaron que el fallecido laboraba en el área de Oficialía Mayor del gobierno municipal.

Paramédicos determinaron que el cuerpo presentaba una lesión en la cabeza, aunque las causas exactas del deceso aún no han sido establecidas.

La Fiscalía del Estado inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar si la muerte fue producto de un accidente o de un acto violento. (Por Edgar Flores Maciel)