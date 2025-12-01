Autoridades estatales y municipales supervisaron los trabajos en la Glorieta La Minerva y en Plaza de la República en Guadalajara.

En La Minerva, reportan las obras llevan un progreso del 75 por ciento; actualmente se rehabilita la fuente, se impermeabilizan estructuras y se construyen andadores, bancas y cruceros seguros.

En Plaza de la República, las obras alcanzan 65 por ciento e incluyen renovación de banquetas y camellones.

Todas las intervenciones, incluida Plaza Liberación, deberán concluir este mes.