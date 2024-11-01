La Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara reportó la detención de 12 personas entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre, en hechos relacionados con robos, narcomenudeo y posesión de armas.

Entre los casos destacan la captura de un sujeto que realizó un boquete para robar 3 mil 800 pesos y un celular en una carnicería de Providencia; dos hombres que dañaron un restaurante bar en la Americana; y un asaltante que amagó con un cuchillo en Jardines de la Cruz.

También fueron arrestados dos individuos por sustraer un estéreo y ropa de un vehículo, así como un hombre que robó calaveras valuadas en 50 mil pesos en Vallarta Norte y fue detenido tras una persecución.

En operativos preventivos se aseguraron armas de fuego hechizas y cartuchos, además de diversas cantidades de presunta marihuana, cristal, Tramadol y Clonazepam en colonias como La Ex Penal, Lomas de San Eugenio, Arcos Vallarta y Centro Histórico. (Por Edgar Flores Maciel)